27日にピカソと対戦ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日に、サウジアラビアの首都リヤドで、WBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨む。2013年以来、12年ぶりとなる年間4試合目。試合を盛り上げるべく、今年の試合を振り返る。2試合目は5月のラモン・カルデナス戦。8回TKO勝ちした試合では、まさかのダウンを喫するも、改めてその強さが浮き