トヨタ自動車株式会社は、LEXUSからバッテリーEV専用モデル「RZ」に、さらなる走行性能を追求した特別仕様車「RZ600e“F SPORT Performance”」を設定し、2026年3月2日より全国のレクサス店を通じて発売する。 同モデルは、空力性能を高める専用エアロパーツ、大型ブレーキ、高出力モーターを備え、加速性能と操縦安定性を向上。エクステリアは2色を展開し、インテリアにはブルーアクセント