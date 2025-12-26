スズキ株式会社は、小型乗用車の新型「クロスビー」の発売を記念し、ファッションプラットフォーム「and ST」とのコラボレーション展示を2025年12月29日より東京・原宿にて開始した。 同展示では、「デイキャンプ」をテーマに車両とファッションアイテムを融合させた空間を演出し、来場者が体験できるフォトスポットや巨大ガチャなども設置。自分らしいライフスタイルを提案する取り組みとなっている。興