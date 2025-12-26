株式会社フェイスは、同社が運営するライセンス雑貨専門ブランド「CAMSHOP.JP」にて、名車「三菱ランサーエボリューション IV」の1/18スケールミニカーの販売を開始した。 モーターヘリックス製の同商品は、スティールシルバーメタリックの塗装や精巧な内外装の再現、ドアやボンネットの開閉機構を備えるなど、ハイレベルな仕上がりが特徴である。ディスプレイ用エンジンとクレ&