内田也哉子さんが様々なゲストとともにパートナーシップについて考える連載「Mirror River」。第5回のゲストは、母・樹木希林さんの親友であった吉永小百合さん。【画像】バッサリと切ったショートカットが新鮮！40歳の頃の吉永小百合さんを見る。人気絶頂の20代で駆け落ち同然に結婚した15歳年上の夫・岡田太郎さんとの出会い、結婚生活。そして2024年に亡くなった後に見つかった夫のノートには――。『週刊文春WOMAN 2026創