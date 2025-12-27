今月18日、自民党と国民民主党は来年度の税制改正で焦点の一つだった「年収の壁」を178万円へ引き上げることで合意した。紆余曲折を経て合意に至った今回の引き上げは、自民党側が国民民主党側の主張に大きく譲歩した結果となった。【写真を見る】「年収の壁178万円」合意の舞台裏税制協議を経て親密さが増す両党は来年、連立を含めた新たな協力関係に入る可能性までささやかれているが、その背景に何があったのか。178万円目指す