NHK大阪放送局はきょう27日午後3時5分から、NHKラジオ第1放送（R1）で『怪談〜NHK アナウンサーが読む小泉八雲』を放送する。【写真あり】相関図に“変化”新キャラが追加された！俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』のモデル・小泉八雲の「怪談」から5 つの話を、NHKアナウンサーによる朗読で伝える。案内は『ばけばけ』の語りで“蛇と蛙”としておなじみの阿佐ヶ谷姉妹が務