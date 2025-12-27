臨時特急「スカイツリートレイン81号」が年末年始に運行東武鉄道は2025年12月27〜30日、2026年1月2〜3日に野岩鉄道と会津鉄道に直通する臨時特急「スカイツリートレイン81号」を春日部〜会津田島間で運行します。【画像】これが「春日部始発のロングラン特急」運行時刻です春日部始発の特急は、上りの浅草方面は「スカイツリーライナー」として定期列車が存在しますが、下りの栃木方面は設定されておらず、珍しい列車です。