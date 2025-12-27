「好循環」シナリオ破綻の2025年インフレは日本経済を活性化しない2025年の日本経済を一言で要約すれば、「物価上昇が何も良い結果をもたらさなかった」ということだ。物価の上昇は、異次元緩和などのアベノミクス以来、多くの経済学者や政策担当者が目標として掲げてきたものだ。物価が上がれば賃金も上昇し、それによって消費が拡大し、企業収益も増えて投資が活発化する――こうした「好循環」が、日本経済再生の道筋とされ