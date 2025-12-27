金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住65歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：65歳男性同居家族構成：本人、妻（58歳）、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
- 2. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
- 3. 少女と性行為 学童指導員を処分
- 4. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
- 5. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
- 6. 「呪術」に酷似 ゲームが物議
- 7. 母子死亡「ただの心中じゃない」
- 8. バラの花に似た発疹 感染を発表
- 9. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
- 10. MEGUMIが企画し世界的にヒット
- 1. 少女と性行為 学童指導員を処分
- 2. 静岡の工場で切りつけ 15人負傷
- 3. 母子死亡「ただの心中じゃない」
- 4. バラの花に似た発疹 感染を発表
- 5. 雑居ビルに全裸男性 死因が判明
- 6. 男児のふんどし画像8万点所持か
- 7. ポルシェ事故「268km」自覚なし
- 8. 無資格でアートメイク 大問題に
- 9. 大阪でのクマ目撃 倍増してます
- 10. 「子ども支援金は独身税」批判も
- 1. ビル非常階段にほぼ全裸の遺体
- 2. 小泉氏 カロリーメイトを支給
- 3. 長官「我が国の領土に疑いない」
- 4. 娘が巨額脱税か 父は元参院議員
- 5. 上野公園トイレ改修「不安です」
- 6. 愛子さま「優しく抱き続けた」
- 7. 工場で6人刺され重傷 15人を搬送
- 8. 子育て支援金 会社員の負担額
- 9. 日本人動画に中国語字幕?改ざん
- 10. 小川晶氏に「感覚ズレてる」批判
- 1. 中国で「無痛登山」が大ブーム
- 2. ゼレンスキー氏選挙負ける可能性
- 3. 金正恩氏の秘書役死去 北朝鮮
- 4. 配信中に歩行者はねる「くそ」米
- 5. 『不時着』俳優、日本語で熱演！
- 6. 韓国で購入の飲料が「焼酎」
- 7. 「新冷戦」の主戦場にアフリカ
- 8. 中国人「観光公害」次の被害者は
- 9. 正恩政権の資金洗浄 FBIが捜査
- 10. 香港の高層住宅火災 新たな危機
- 1. 本当に買うなら今! 異例の警告
- 2. 賞味期限2カ月以上切れてた 波紋
- 3. 予想以上に…定年廃止して後悔
- 4. 60歳から警備員の仕事 きつい?
- 5. 「銀行は信用できない」危機感
- 6. ｢ばけばけ｣だからハーンはエリザベスのいるアメリカに帰らなかった…｢漂泊の魂｣に反して日本に留まったワケ
- 7. イマーシブ・フォート営業終了へ
- 8. ふるさと納税 2つのやり方と手間
- 9. 「食事がおいしい」都道府県
- 10. 【丸亀製麺】「大海老天と本ずわい蟹の玉子あんかけうどん」を新春限定で販売
- 1. Windowsに仮想ドライブ機能
- 2. 今の気分に合う映画を5つの質問に答えるだけでオススメしてくれる映画推薦サービス「WHILM」
- 3. AQUOS R6に搭載されたライカレンズと1インチセンサーの実力はいかに
- 4. Hasselbladカメラ搭載の新フラッグシップスマホ「OPPO Find X9」を写真や動画で紹介！FeliCaや高温・高圧防水などに対応【レポート】
- 5. Groq×NVIDIA、グローバル規模でAI推論を加速するため推論技術でライセンス契約締結
- 6. [OnGoing Re:View]Vol.45 ユーザーの要望をつめこんだPXW-Z280
- 7. その手があったか。シーツもタオルも超省スペで洗濯できる優れもの
- 8. Snapdragon 7s Gen 4搭載12.1インチAndroidタブレット「POCO Pad M1」が日本で発売へ！Wi-Fi版「2509ARPBDG」が技適通過
- 9. もはや空飛ぶ高級コンデジ！ DJI Mavic 2 Pro/Zoom体験レポート
- 10. au iPhone16の価格を値下げ
- 11. 楽天モバイルの契約数が1000万回線を突破！BCP除くと991万、MNOのみは914万に。純金製SIMカード（レプリカ）などが当たるキャンペーンも
- 12. 加湿器はやっぱり、ガシガシ使える実力派がいちばん
- 13. 穴あきなのにしっかり聴こえる。ドーナツ型ヘッドホンが意外といいんです
- 14. Tesla「Powerwall」で動いているGIGAZINE社内データセンターのサーバー群は2025年にどれぐらい節約できたのか？
- 15. 衣装のアイデアを練る時にお役立ちなファッション・パーツ・装飾をイラスト付で解説した「イラストファッション・アパレル用語図鑑」
- 16. raytrek、イラストレーター藤ちょこ氏とのコラボモデル全12種を発売
- 17. 海外版iPhone 8を入手 FeliCaは？ 技適は？ 日本版との違いをチェック
- 18. Samsung、最新フラッグシップスマホ「Galaxy S20」と「Galaxy S20+」、「Galaxy S20 Ultra」を発表！日本でも発売へ
- 19. iPhone 18にイメージセンサーか
- 20. キャッシュレス時代の財布は軽いのがベスト。モンベルでいいの見つけました
- 1. 尚弥に衝撃 来年はフェザー級も
- 2. 最高のアスリート 1位はメッシ
- 3. 山田優「高級ホテル」な自宅公開
- 4. 楽天の選手 現役で宅建に合格
- 5. 井上尚弥 5階級挑戦の可能性浮上
- 6. 伊東 ゲンクでの活躍を称賛
- 7. 17歳が五輪切符 強心臓ぶりも
- 8. マンU エース負傷で復帰の可能性
- 9. 侍J 大谷ら8人のWBC出場発表
- 10. 「野球部はクソ」と呼ばれる素地
- 1. 米倉涼子 公式サイトで文書発表
- 2. SASUKE欠場→態度悪すぎると話題
- 3. MEGUMIが企画し世界的にヒット
- 4. 高市氏に小泉元首相まさかの一言
- 5. SASUKEで骨折シーン放送か 賛否
- 6. 搬送時に撮影 優里に批判が続出
- 7. 名探偵津田に出て知名度爆上がり
- 8. Mステ まさかのオチに会場爆笑
- 9. 元妻・福原愛さんが再婚＆妊娠…江宏傑さん 変ぼうした現在の姿！そっくり娘＆息子も顔出し「超かわいい」
- 10. 紅白の歴史変えた ミセスに感激
- 1. なぜ男性器を笑いものに 怒りも
- 2. 日本で「燃え尽きる人」が急増中
- 3. プロポーズ2日後 希少がん判明
- 4. 軽くてお洒落 しまむら購入品
- 5. 売り切れないでほしいミスド新作
- 6. GUのメンズアウターでこなれ感
- 7. 「犬と棘の話」に涙腺崩壊の声
- 8. おしゃれ女子のリアルな休日
- 9. ディズニーストア 先行販売へ
- 10. サンリオ 冬季限定メニュー登場