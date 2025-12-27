きょう27日(土)は、北日本を中心に冬型の気圧配置が続くでしょう。日本付近は強い寒気に覆われ、けさは各地で今季一番の冷え込みとなっています。日本海側では大雪のピークは越えましたが、きょうは北日本や北陸では断続的に雪が降り、風も強くふぶく所がありそうです。北陸は夕方以降、雷を伴って降り方の強まる所がありそうです。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。日中も気温が上がらず、全国的に真冬並みの予想です。きのうよ