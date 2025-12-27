広島・矢野雅哉内野手（２７）が２６日、一風変わった練習で打力向上を図る考えを明かした。１１月の秋季キャンプ中、オフ期間の練習法について福地寿樹１軍打撃チーフコーチ（５０）に質問。スタンドティーで９方向に打ち分ける珍しい練習を教わり、現在実践している。今季は１１２試合の出場で打率・２０８。“福地流”の新たな取り組みで巻き返しを狙う。これまでの練習に変化を加え、新たなシーズンへの準備を進めている。