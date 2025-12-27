前回大会では文字が剥がれるハプニングも発生野球英国代表は第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場権を獲得。初めてのグループリーグ突破を目指す。前回大会のユニホームは、試合中に文字がはがれてしまうといったハプニングにも見舞われるなど、ファンからは酷評を受けた。米ポッドキャストの司会者は「現在は随分とマシになった」と評価しつつ、前回大会での悪夢を振り返った。米ポッドキャスト番組「The