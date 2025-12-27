お笑いコンビ・ヤーレンズの出井隼之介（38歳）が、12月25日に放送されたバラエティ番組「真空レンズ」（テレビ東京系）に出演。今年の「M-1グランプリ」でトップバッターを務めたが、「トップバッター優勝しないパターンもあるんだ」と振り返った。番組の冒頭、真空ジェシカと共に今年の「M-1グランプリ」を振り返る中で、ヤーレンズの出井は「我々も抜群のくじ運で」と、トップバッターになったことに触れ、真空ジェシカ・川北茂