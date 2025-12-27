伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１８回は３年連続９２回目出場の日大。＊＊＊＊荒木日成（ひなる）主務（４年）は、３年生の山口彰太、山口聡太の双子の兄弟をキーマンに挙げた。ともに１万メートル２８分台のスピードランナーで、１１月の全日本大学駅伝１、２区で区間１１位、１２位で兄弟リレーも実現させた。「２人とも勢い