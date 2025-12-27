今日はいったい、何の日でしょうか？知っていると、今日を特別な日に感じることができるかも…！「12月27日」今日は何の日？「12月27日」は、何の日でしょうか？ヒントは、東京を代表する観光地にある、長い歴史をもつ商店街にまつわる出来事です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「浅草仲見世記念日」でした！1885（明治18）年12月27日は、東京