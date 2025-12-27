◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）右手に太平洋、左手には広大な牧場が次々と目に飛び込んでくる。３７年前、卒業旅行で友人がつきあってくれた無計画の北海道旅行だった。日高本線に揺られてたどりついた新冠の明和牧場。見学させてもらったハイセイコーが旅立ってから、すでに四半世紀が過ぎた。日高と聞くと、その当時の風景がよみがえる。まぎれもないサラブレッドの故郷である。