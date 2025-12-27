2025年時点で約300教室を展開するまでに成長した「りんご塾」は、算数特化型の塾である。もともと街の補習塾としてスタートし、ほとんど算数しか教えない体制へと移行した。なぜ1科目だけに絞ったのか。世界情勢の変化を受け、これからを生きる子どもたちに必要な思考力をつけさせるためだった。新刊『本物の算数力の育て方』を上梓した代表・田邉亨（たなべ・とおる）氏の書き下ろし記事をお届けする。なぜ「算数」が重要なのか数