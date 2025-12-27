小伝馬町と馬喰横山の中間地点、大伝馬町エリアに10/6オープンしたこちらのお店では、刺身や海鮮を中心とした創作和食に合わせたこだわりの日本酒が楽しめます。和モダン空間で創作和食が楽しめる、隠れ家的なお店です。今回はお造り盛り合わせやキンメの煮付けなど、名物料理をまとめた定番コースにて堪能してきました! 季節の味わいで幕開けする前菜とサラダ 『前菜3点盛り』 まずはお通しの『前菜3点盛り』とサ