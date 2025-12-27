佐賀広域消防局は、吉野ヶ里町の神埼消防署吉野ヶ里出張所で、職員３人が出動指令に気づかず、出動しなかった事案があったと発表した。消防局によると、２４日午前９時２９分、町内で体調不良を訴える１１９番があった。消防局は１分後、出張所に出動指令を出したが、勤務中の全職員３人が窓を閉めてエンジンをかけた消防車内で訓練をしており、指令が聞こえなかったという。このため、１１９番の入電から９分後、代わりに神埼