大分県立日田高等技術専門校（日田市朝日ケ丘）ガーデンエクステリア科の訓練生たちが製作した門松が26日、JR日田駅など市内7カ所にお目見えした。来年1月5日まで展示される。職業訓練の一環として例年製作しており、今年は訓練生18人が1週間かけて高さ1・2メートルの門松を完成させた。青竹のほか、訓練生らが持ち寄ったウメやマツ、ナンテンの枝などが飾られており、正月を迎える街に彩りを添える。この日、指導員らと市内