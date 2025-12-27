建設業などの現場で専門的作業を担う技能者が日ごろの成果を競う「第55回県技能祭」の技能コンクール（10〜11月）で、大分県日田市内から優勝者2人を含む4人が入賞を果たした。コンクールは県や県職業能力開発協会などが主催し、8職種で実施。電工の部は、古後綾人さん（23）＝水明＝が優勝。建築配管の部は川浪結斗さん（20）＝同＝が優勝、2位は湯浅明博さん（28）＝日田市管工事協同組合、3位は梶原祐介さん（45）＝大日＝