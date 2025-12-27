強い冬型の気圧配置の影響で寒気が流れ込み、大分県内は26日、各地で雪が降った。日田市では午前、雪が舞い、観光スポットの豆田町では時折降る雪の中、寒そうに散策する観光客の姿があった。九重町・飯田高原のタデ原湿原は雪景色に包まれた。大分地方気象台は、大分市で初雪を観測したと発表した。平年より16日遅く、昨シーズンより12日早いという。気象台は、路面凍結による交通障害、低温による水道管の凍結などに注意