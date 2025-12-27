来年1月20日告示、同25日投開票の熊本県球磨村長選に、新人で元労働基準監督官の加納一郎氏（52）が26日、無所属で立候補する意向を表明した。同村長選への出馬表明は初めて。記者会見した加納氏は「財政の豊かな村にしたい」と述べ、農林業の振興を図るとした。村長給料を9割削減し、期末手当は受け取らない考えも示した。加納氏は北海道出身。昨年9月に労働基準監督官を早期退職。今月から球磨村に移住し、災害公営住宅に