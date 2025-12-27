2020年7月の熊本豪雨で被災した事業者の復興支援と、浸水被害を受けた市街地のにぎわいづくりを目的に、人吉市紺屋町に21年1月に開設された仮設商店街「人吉復興コンテナマルシェ」が12月末で終了する。客や近隣住民へ感謝を伝えようと、27日に現地で感謝セレモニーと大感謝祭が開かれる。同マルシェは、人吉商工会議所が土地を借り受けて整備。コンテナ店舗には約5年の間に居酒屋やカフェ、ラーメン店など16事業者が出店した