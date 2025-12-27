福岡県議会が昨年1月〜今年8月に実施した15件の海外視察に関し、公費負担が少なくとも1億4489万円に上ることが西日本新聞の情報公開請求で分かった。航空機のビジネスクラス利用や比較的ハイグレードのホテル宿泊費の他、通訳の渡航費などが全体を押し上げたとみられる。円安の影響もあって公費負担は膨らんでおり、識者は「県民も視察の効果をチェックすべきだ」と指摘する。