中国の旧正月を祝って長崎市中心部で開かれる「長崎ランタンフェスティバル」の概要が26日、発表された。点灯式がある来年2月6日から23日までの日程で、約1万5千個のランタンが市街地を彩る。市は18日間の開催期間中に110万人の集客を目標としている。今回の見どころは、湊公園に展示される来年の干支（えと）である午（うま）を題材にした高さ11メートル、幅4・5メートルのメインオブジェ「龍馬精神（ロンマー・ジンシェン）