熊本県荒尾市が、給与カットなどによる財政立て直しを迫られた2003年度以来の財政悪化に直面している。荒尾競馬場跡地で進める「あらお海陽スマートタウン」の街づくりなど、税収増を目指す積極投資を、物価や人件費の高騰が直撃した。貯金に当たる財政調整基金は切迫し、財政の硬直度を示す経常収支比率は99・6％と県内ワースト。新たな街の経済波及効果が表れるまで、市民が納得できる行財政改革の知恵が試される。（宮上良二