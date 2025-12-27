私はシングルマザーのハルミ。デタラメな噂で養育費を止めようとするリュウタに、私は「弁護士を通せ」と冷静に通告しました。再婚を否定してもリュウタはエンドウさんの話を信じ込み、「再婚して裕福になるなら養育費は減額される」となぜか上から目線で自信満々。思わず「金の亡者はどっちよ」と言ってしまいました。養育費は子どもであるシオリの権利であり、親であるリュウタの義務です。今後1日でも滞納したら、即座に弁護士