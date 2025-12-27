来年4月19日告示、同26日投開票の佐賀県鹿島市長選に、新人で元市議の稲富雅和氏（52）が26日、無所属で立候補する意向を表明した。同市長選での出馬表明は、現職の松尾勝利氏（71）＝1期目＝に続いて2人目。記者会見で稲富氏は現在の市政について「人口減少、少子化、公共交通の問題が前に進んでいないことに危機感を抱いている」と強調した。「行動で示す未来への責任という強い思いを持って、改革していきたい」と述べた。