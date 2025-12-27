官公庁や民間企業の多くは、26日に仕事納めを迎えた。佐賀県庁であった式典で山口祥義知事は、昨年も含めた2年間で大きな災害はなかったとした上で「いざという時の体制づくりは万全だった」と職員をねぎらった。山口氏は今年の出来事として、陸上自衛隊輸送機オスプレイの佐賀配備をはじめ、県独自のパラスポーツ全国大会などの各種イベントを列挙。戦後80年の節目に合わせ、予定より10年前倒しで開催した戦没者追悼式も振り