精華女子は4連覇を狙う京都精華学園を追い詰めたが惜しくも及ばなかった。第2クオーター終了時ではリードを奪うも最後に競り負けた。それでも最後まで攻め抜き“女王”を追い込んだ。昨年の準決勝でも惜敗した相手への雪辱はならなかったが、森田主将（3年）は「すごく悔しい結果だけど、精華らしい試合をできた。悔いはない」と涙を拭った。