女子の東海大福岡は準々決勝で今夏の全国総体覇者の桜花学園に惜しくも競り負けた。最終第4クオーターでもリードを奪うなど、主将の東口（3年）や15点を挙げた浜口（同）を中心に一歩も引かずに戦い抜いた。勝利には届かずも、確かな実力を冬の大舞台で示した形だが、東口は「最後までやりきることはできたけど、悔しい結果」と涙をこぼした。