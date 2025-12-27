力強く8強の舞台へと福岡第一をいざなったのは藤田（3年）だ。チームトップの25得点をマーク。守備でも豊富な運動量で貢献して、正智深谷から勝利を収めた。井手口監督も「いいタイミングでシュートを打っていた」とたたえた。競り合った第1クオーター（Q）で6点を挙げると、正智深谷の追い上げを受けた第3Qでも11得点を記録した。苦しい流れの展開で価値あるゴールを重ね、藤田は「自分の自信にもなった。次の試合にもつなげ