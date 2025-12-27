苦しい展開の中、福岡大大濠のエース番号「14」が躍動した。「この状況は自分がやるしかない。自分が決めてやるという気持ちだった」と本田（2年）は振り返る。終了間際に同点に追いつかれ、もつれた戦況下で勝利を引き寄せた。72−72からの延長戦で3点シュートを決めて勝ち越せば、持ち前の鋭いドライブから2点シュートにも成功。粘る開志国際の攻撃も体を張って全員でしのぎ、終了のブザーが鳴ると誰もが喜びを爆発させた。