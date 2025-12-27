柔道界のホープたちが点取り式の団体戦で闘う「2025サニックス旗福岡国際中学生柔道大会」が26日、福岡県宗像市のグローバルアリーナで開かれた。海外勢を含む男女計115チームがエントリー。5人制の男子は東海大相模（神奈川）が15年ぶり2度目、3人制の女子は大成（愛知）が13年ぶり2度目の優勝をそれぞれ果たした。東海大相模は男子決勝で国士舘（東京）を3−1で破り、2010年大会以来の王座に輝いた。先鋒の高橋（2年）が一本