台湾プロ野球の味全から海外移籍制度を申請しソフトバンクに入団した徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）が26日、台湾・台北市内で入団会見に臨んだ。3年総額15億円規模の大型契約で背番号は「18」に決まった（金額は推定）。徐は最速158キロを誇る右腕で、ドラフト1位で2020年に味全に入団。右肘手術を乗り越えた23年にチームの台湾シリーズ制覇に貢献してMVPを獲得した。今季は19試合に登板し5勝7敗、防御率2・05。日米複