伊東純也（ゲッティ＝共同）【ゲンク（ベルギー）共同】サッカーのベルギー1部リーグで26日、負傷離脱していたゲンクの伊東純也はホームのクラブ・ブリュージュ戦で後半途中から出場し、今季3点目をマークした。10月14日に行われた日本代表の国際親善試合、ブラジル戦で右脚を痛め、欠場が続いていた。試合は3―5で敗れた。