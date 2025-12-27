J1・横浜FMは26日、公式サイトを通じて日産自動車株式会社(日産)とのトップパートナー契約の継続を発表しました。横浜FMによると、明治安田J1百年構想リーグでのトップパートナーとなり、公式ユニフォームの胸部に日産の社名が記載されることとなりました。この発表に併せて、日産の社長兼最高経営責任者のイヴァン・エスピノーサ氏が声明を出し、「明治安田J1百年構想リーグの開幕に向け、とてもワクワクしています。日産自動車は