放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。12月21日（日）の放送は、水中写真家の中村征夫さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、中村征夫さん、宇賀なつみ◆人生を変えたダイバーたちとの出会い今回は、水中写真家の中村征夫さんがスタジオに登場しました。先週の