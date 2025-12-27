ＮＹ各市場５時台ダウ平均は小幅安ナスダックもプラス圏での推移 NY株式26日（NY時間15:38）（日本時間05:38） ダウ平均48694.74（-36.42-0.07%） ナスダック23613.33（+0.02+0.00%） CME日経平均先物50725（大証終比：+5+0.01%） 欧州株式26日終値 英FT100 9870.68（-18.54-0.19%） 独DAX 24340.06（+56.09+0.23%） 仏CAC40 8103.58（-0.270.00%） 米国債利回り