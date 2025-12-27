伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第１８回は３年連続９２回目出場の日大。＊＊＊＊“古桜復活”を掲げた今大会は、その期待を抱かせる日大史上最速布陣で挑む。登録選手上位１０人の１万メートル平均タイムは、日大過去最速の２８分３３秒２９で出場２１チーム中５番目だ。新監督は「夏合宿でペースを１０秒上げたら皆全部こなした