女性で初めてＪＲＡ場内実況を務めるラジオＮＩＫＫＥＩの藤原菜々花アナ（２８）が、昨年に続き今年の有馬記念でも“架空実況”を披露した。＊＊＊＊＊＊＊今年の有馬記念を架空実況する上で、まずは逃げ争いがどうなるのかがポイントでした。メイショウタバル、ミステリーウェイのどちらがハナを奪うのか、それとも他の馬か…。他はジャスティンパレスの位置取りにも悩みましたね。そしてミュージアムマイルが今回、どのよう