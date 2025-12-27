人気脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会委員を務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日、急性左心不全のため死去した。７７歳だった。関係者によると、体調を崩し入院していたという。葬儀は近親者で行った。来春にお別れの会を予定している。ＮＨＫ連続テレビ小説「ひらり」（９２年）や大河ドラマ「毛利元就」（９７年）の脚本を務めたほか、１０年間務めた横審では横綱朝青龍への舌鋒（ぜっぽう）鋭い批判