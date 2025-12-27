◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）ＪＲＡ殿堂入り調教師で今春、定年引退した音無秀孝さん（７１）が有馬記念の予想で本紙に初登場。Ｇ１・１４勝の名伯楽は、レガレイラが中心とみた。３月４日に引退して、９か月余り。６月には光栄にも顕彰者に選ばれました。一報をもらった瞬間は本当にうれしかった。ただ、私が偉いわけじゃなく、牧場や馬主さん、スタッフのおかげです。私が自分