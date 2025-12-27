侍ジャパンの井端弘和監督が26日、2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)に出場するメンバー8人を発表しました。メジャーからはエンゼルスの菊池雄星投手、ドジャースの大谷翔平選手、パドレスの松井裕樹投手。NPBからは日本ハムの伊藤大海投手、阪神の石井大智投手、ロッテの種市篤暉投手、巨人の大勢投手、西武の平良海馬投手が選ばれました。公式球への対応なども含めて、投手として起用も考えられる大谷選手ら8人の