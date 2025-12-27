能登半島地震チャリティーイベントに出演して宙返りを披露した体操男子の橋本大輝選手（左）と谷川航選手（中央）ら＝8日、川崎市来年1月1日で能登半島地震の発生から2年となるのを前に、体操男子で五輪金メダリストの橋本大輝選手（日本生命・セントラルスポーツ）や谷川航選手（セントラルスポーツ）らがチャリティーイベントに参加して支援継続を訴えた。「微力だが無力ではない」。五輪王者、内村航平さんの母で企画した周子