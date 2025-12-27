2026年1月2日（金）、木梨憲武が“夢のスポーツ対決”をプロデュースする『新春ドリームバトル2026 木梨憲武のスポーツKING！』が放送。現役トップアスリートや、華々しい成績を残したレジェンド、スポーツが得意な芸能人を招集し、ジャンルを超えたガチバトルを繰り広げる同番組。今回は、競技＆出場者第3弾が解禁された。木梨率いる“木梨ジャパン”と矢部浩之率いる“矢部ジャパン”のサッカー対決に、レジェンドOBや2026年ワー