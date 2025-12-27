新しい1年の始まりを告げる初日の出。2026年の幕開けを、特別な景色とともに迎えたいと考えている人も多いのではないでしょうか。東京都内には、レインボーブリッジや東京ゲートブリッジといった都会らしい景色を楽しめる臨海公園から、飛行機のシルエットが美しい羽田空港周辺、さらには本格的な「ご来光」を拝める登山スポットまで、多彩な名所が点在しています。今回は鉄道のアクセス情報と合わせて、都内のおすすめ初日の出ス