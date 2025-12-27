12月25日はスズキの中興の祖である鈴木修氏の命日だ。「俺は中小企業のおやじ」といいながら、地方を飛び出し海外を開拓したカリスマ経営者。庶民的でお茶目な人柄も魅力だった。いくつもの顔を見せた鈴木修氏の名言（時に珍言!?）を振り返る。（佃モビリティ総研代表佃 義夫）「インドは100歳を越えたら…」鈴木修のひとことに絶句「鈴木修相談役が亡くなりました」とスズキの岡島有孝東京支店長から電話を受けて、「えーっ！」